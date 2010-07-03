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20:28

Эксперт объяснил, почему россияне неохотно учат иностранные языки

общество образование

20:28

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Фото: depositphotos/spaxiax

Россияне неохотно изучают иностранные языки, заявили эксперты. По данным за 2017 и 2018 годы, только 20% жителей России знали иностранный язык, причем обычно на уровне ниже среднего.

Эту статистику подтвердил ИА "НСН" доцент кафедры иностранных языков Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова Павел Бородин. По его мнению, причины столь низких показателей, во многом, коренятся в советском прошлом, когда за знание иностранного языка можно было прослыть шпионом.

Кроме того, отметил эксперт, "ни у кого, кроме русских, нет такой привычки, что от одного океана и до другого, от Северного полюса до Центральной Азии, можно говорить на одном языке, и тебя поймут". "На противоположной стороне спектра будет, допустим, Швейцария, где знание четырех языков естественно для любой домохозяйки из горной деревни", − пояснил Бородин.

Он также напомнил, что в течение многих десятилетий иностранные языки, например, французский или английский, преподавали "как мертвые". "Официально декларировалась цель − читать тексты по специальности и переводить их. Не предполагалось свободного владения языком. И эти стереотипы до сих пор живы", − подчеркнул филолог.

При этом Бородин отметил, что тенденция к изучению иностранных языков в обществе растет. В частности, не знать английский уже считается дурным тоном. К тому же все большую популярность приобретают редкие языки. "Русских, владеющих редкими языками, очень мало − они все друг друга, как правило, знают в лицо. Идет тенденция к тому, что больше учат восточные языки, особенно китайский", − заявил эксперт.

Ранее сообщалось, что в этом году китайский язык впервые включили в перечень предметов ЕГЭ. Экзамен по китайскому состоит из устной и письменной части. Их проводят в разные дни.

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общество образование

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