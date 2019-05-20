Мигрантов будут обучать русскому языку с детского сада

Министерство просвещения объявило конкурс на подготовку педагогов, которые займутся обучением детей мигрантов русскому языку в детских садах.

Как заявили в Минпросвещения, это будет сделано "для нивелирования языковых барьеров и других трудностей при включении в него детей дошкольного возраста".

"Равенство и доступность к образованию предоставляется каждому ребенку, живущему на территории страны", – цитирует сообщение ведомства "Российская газета".

Отмечается, что министерство планирует провести повышение квалификации работников, специализирующихся на деятельности в области социолингвистической адаптации.

Ранее стало известно, что Минэкономразвития предложило упростить привлечение высокопрофессиональных специалистов из-за рубежа.