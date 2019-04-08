Россия перестала привлекать трудовых мигрантов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В 2018 году в Россию прибыло наименьшее число мигрантов со времен распада СССР. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.

За минувший год в РФ приехали всего 124 900 иностранцев. Любопытно, что в каждом квартале, не считая первого, их приток был почти вдвое ниже.

Число приехавших в страну людей сократилось на 4% в сравнении с 2017 годом. А вот количество тех, кто решил покинуть Россию, выросло на 16,9%.

По словам экспертов, миграционный прирост падает на фоне роста естественной убыли населения, которую годом ранее полностью компенсировали приезжие.

Меньше мигрантов приезжало почти из всех стран, помимо Азербайджана, Армении и Туркменистана, которые не повлияли на ситуацию в целом. Сильнее же всего сократился приток граждан из Украины и Узбекистана. Прежде они считались крупнейшими миграционными донорами России.

Ожидается, что в текущем году миграционный прирост может немного вырасти. При этом мигрантов все равно будет меньше 200 тысяч человек.

Ранее МВД подготовило проект, согласно которому мигрантов обяжут платить за депортацию из России. Пока что для депортированных мигрантов предусмотрен запрет на повторный въезд в РФ до тех пор, пока они не возместят расходы на высылку их из страны.