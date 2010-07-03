Мигрантов обяжут платить за депортацию из России

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Министерство внутренних дел России подготовило законопроект, закрепляющий обязанность мигрантов, которых выдворили из РФ, возмещать затраты на депортацию. Об этом говорится на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Как уточняется в пояснительной записке к документу, на сегодняшний день для депортированных мигрантов предусмотрен запрет на повторный въезд в РФ до тех пор, пока они не возместят расходы на высылку их из страны.

Отмечается, что нет нормы, которая обязала бы мигрантов оплачивать расходы на депортацию. МВД предлагает внести соответствующие поправки в закон "О правовом положении иностранных граждан в РФ".

Ранее стало известно, что глава Якутии Айсен Николаев запретил в 2019 году принимать иностранных граждан на работу в 33 сферах деятельности.

В частности, трудовых мигрантов, работающих по патентам, запретили принимать на работу на предприятия сельского хозяйства, торговли, строительства и общественного питания. Также им запрещено заниматься перевозкой пассажиров в общественном транспорте и такси.

Аналогичные законопроекты ранее принимали в ряде регионов РФ. В 2016 году власти Новосибирской области "в целях обеспечения национальной безопасности" заметно ограничили круг профессий для трудовых мигрантов.