Мигрантов обяжут платить за депортацию из России

Министерство внутренних дел России подготовило законопроект, закрепляющий обязанность мигрантов, которых выдворили из РФ, возмещать затраты на депортацию. Об этом говорится на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Как уточняется в пояснительной записке к документу, на сегодняшний день для депортированных мигрантов предусмотрен запрет на повторный въезд в РФ до тех пор, пока они не возместят расходы на высылку их из страны.
Отмечается, что нет нормы, которая обязала бы мигрантов оплачивать расходы на депортацию. МВД предлагает внести соответствующие поправки в закон "О правовом положении иностранных граждан в РФ".
Ранее стало известно, что глава Якутии Айсен Николаев запретил в 2019 году принимать иностранных граждан на работу в 33 сферах деятельности.
В частности, трудовых мигрантов, работающих по патентам, запретили принимать на работу на предприятия сельского хозяйства, торговли, строительства и общественного питания. Также им запрещено заниматься перевозкой пассажиров в общественном транспорте и такси.
Аналогичные законопроекты ранее принимали в ряде регионов РФ. В 2016 году власти Новосибирской области "в целях обеспечения национальной безопасности" заметно ограничили круг профессий для трудовых мигрантов.
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