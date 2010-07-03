Иностранцам запретили возить пассажиров и торговать в Якутии

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В Якутии мигранты не смогут торговать, открывать свое производство и возить пассажиров. Указ о запрете подписал глава региона Айсен Николаев, сообщает сайт республиканского правительства.

В документе сказано, что для иностранцев закрыты 33 вида экономической деятельности. В частности, мигрантов не возьмут работать в сельское хозяйство, строительство, образование и здравоохранение.

Те, кто трудится на основании патентов, не станут бухгалтерами, архитекторами и инженерами.

"Ежегодно в республике продолжают снижаться объемы квотирования иностранной рабочей силы из ближнего и дальнего зарубежья", – добавили в пресс-службе.

Усилить работу с мигрантами власти решили после резонансного преступления в Якутске, когда выходца из Киргизии обвинили в похищении и изнасиловании женщины.