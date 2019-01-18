Более 300 мигрантов проникли из Мексики в США через подкоп под стеной

Группа незаконных иммигрантов численностью 376 человек пробралась из Мексики в США через подкоп под стеной. Об этом сообщила телекомпания ABC.
По данным службы таможенного и пограничного контроля (USCBP), 179 мигрантов – дети, 30 из них были без сопровождения родителей или других родственников. По информации американских СМИ, это самая большая группа иностранцев, потребовавшая политического убежища.
В конце ноября 2018 года Дональд Трамп разрешил военным на границе с Мексикой при необходимости стрелять в мигрантов на поражение. Президент США также заявил, что власти стран Центральной Америки "почти ничего не делают, чтобы остановить от проникновения в США через Мексику этого огромного потока людей, в том числе многих преступников". Глава Белого дома попросил Мексику "остановить этот натиск", в противном случае ему придется обратиться в Верховный суд США и добиться закрытия южной границы Штатов.
При этом представители Мексики на заседании совета по правам человека ООН в Женеве раскритиковали миграционную политику Трампа, который предложил построить приграничную стену между двумя странами.
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