Трамп разрешил военным открывать огонь на границе с Мексикой

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Дональд Трамп разрешил военным на границе с Мексикой при необходимости стрелять в мигрантов на поражение, пишет агентство Reuters.

Кроме того, лидер США пригрозил закрыть границу. Ранее Трамп заявил, что власти стран Центральной Америки "почти ничего не делают, чтобы остановить от проникновения в США через Мексику этого огромного потока людей, в том числе многих преступников".

Глава Белого дома попросил Мексику "остановить этот натиск", в противном случае ему придется обратиться в Верховный суд США и добиться закрытия южной границы Штатов. 9 ноября Трамп подписал указ, предписывающий отказывать в предоставлении убежища иностранным гражданам, нелегально пересекающим границу с Мексикой.

Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что размещенные на границе с Мексикой американские войска получили право применять оружие для защиты сотрудников таможенной службы от возможных нападений со стороны мигрантов. Такое решение Мэттисону делегировал Трамп.

Контингенты военнослужащих США размещены на территории штатов Калифорния (1,5 тысячи военных), Аризона (1,5 тысячи) и Техас (2,8 тысячи). Они оказывают содействие пограничной службе.

В конце августа Дональд Трамп говорил об улучшении отношений с Мехико.