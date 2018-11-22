Трамп разрешил военным открывать огонь на границе с Мексикой

22 ноября 2018, 19:55
Фото: AP/Carolyn Kaster
Дональд Трамп разрешил военным на границе с Мексикой при необходимости стрелять в мигрантов на поражение, пишет агентство Reuters.
Кроме того, лидер США пригрозил закрыть границу. Ранее Трамп заявил, что власти стран Центральной Америки "почти ничего не делают, чтобы остановить от проникновения в США через Мексику этого огромного потока людей, в том числе многих преступников".
Глава Белого дома попросил Мексику "остановить этот натиск", в противном случае ему придется обратиться в Верховный суд США и добиться закрытия южной границы Штатов. 9 ноября Трамп подписал указ, предписывающий отказывать в предоставлении убежища иностранным гражданам, нелегально пересекающим границу с Мексикой.
Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что размещенные на границе с Мексикой американские войска получили право применять оружие для защиты сотрудников таможенной службы от возможных нападений со стороны мигрантов. Такое решение Мэттисону делегировал Трамп.
Контингенты военнослужащих США размещены на территории штатов Калифорния (1,5 тысячи военных), Аризона (1,5 тысячи) и Техас (2,8 тысячи). Они оказывают содействие пограничной службе.
В конце августа Дональд Трамп говорил об улучшении отношений с Мехико.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: