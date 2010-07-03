В Москве задержана группа мигрантов, подделывавших документы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Сотрудники полиции Москвы задержали 10 иностранных граждан по подозрению в организации незаконного пребывания иностранцев на территории России. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ.

Подозреваемые изготавливали поддельные документы, якобы подтверждающие легальное пребывание в России иностранных граждан и содержащие недостоверные сведения о местах их регистрации и работы, после чего продавали их нелегальным мигрантам.

Организаторы группировки – мужчина 46 лет и женщина 31 года. "Злоумышленники организовали несколько подпольных типографий, расположенных на территории столичного региона", – указали в полиции.

При обысках обнаружены незаполненные бланки различных миграционных документов, поддельные паспорта, оттиски печатей о пересечении границы, красители и мобильные телефоны.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).