Болгарский генерал рассказал о подготовке НАТО к войне с Россией

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Фото: depositphotos/Ale_Mi
Черное море стало местом прямого контакта вооруженных сил стран НАТО и России, заявил болгарский бригадный генерал Валентин Цанков.
По его словам, проходящие там регулярно учения позволяют сторонам набраться опыта практически реальных боевых действий, что несет риск столкновения между РФ и Североатлантическим Альянсом.
"Отсюда и обострение отношений, эскалация напряженности и постоянная готовность нажать на курок. Человечество, обычный человек, вероятно, не осознает, насколько велик риск развязывания войны", – сказал военный в интервью порталу Dir.
Цанков также заявил о беспрецедентном масштабе учений НАТО Sea Breeze, отметив, что маневры, в которых участвуют и военные из Украины, проходят рядом с побережьем Крыма.
"Украина считает Крым своей территорией, но де-факто он принадлежит России, а после референдума о присоединении и де-юре – в соответствии с ее законами", – сказал Цанков.
Он также поддержал Москву в ее выступлении против Sea Breeze. Генерал отметил, что Россия защищает свои границы.
Учения стартовали 28 июня и продлятся до 10 июля. В них задействованы 40 самолетов, пять тысяч военнослужащих и 32 корабля от 32 стран НАТО.
За ходом учений следит Министерство обороны РФ. Как ранее заявлял официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков, Москва будет реагировать в интересах своей безопасности.
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