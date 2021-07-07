Два дальних бомбардировщика Ту-22м3 выполнили полет над нейтральными водами Черного моря

15:11
Фото: ТАСС/Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ
Два дальних бомбардировщика Ту-22м3 дальней авиации выполнили полет над нейтральными водами Черного моря, сообщает Минобороны РФ.
Их сопровождали экипажи самолетов Су-30м2 объединения ВВС и ПВО Южного военного округа. Полет длился около пяти часов.
Все полеты самолетов ВКС РФ выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Ранее сообщалось, что корабль ВМС Испании вошел в Черное море. Силы Черноморского флота приступили к слежению. Патрульный корабль "Райо" ВМС Испании зашел в акваторию Черного моря 7 июля для участия в многонациональном учении ВС стран НАТО и государств – партнеров Sea Breeze.
Учения Sea Breeze стартовали 28 июня и продлятся до 10 июля. В них задействованы 40 самолетов, пять тысяч военнослужащих и 32 корабля от 32 стран Североатлантического альянса.
За ходом учений следит Министерство обороны РФ. Как ранее заявлял официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков, Москва будет реагировать в интересах своей безопасности.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Sea Breeze носит антироссийскую направленность и является не чем иным, как "игрой мускулами". Она также добавила, что Вашингтон и его союзники превращают акваторию Черного моря из пространства сотрудничества в зону силового противостояния. По мнению Захаровой, это происходит умышленно, чтобы дестабилизировать еще один регион.
В МИД РФ сочли учения Sea Breeze провокацией
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