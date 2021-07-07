Фото: armada.defensa.gob.es

Корабль ВМС Испании вошел в Черное море, сообщает РИА Новости. Силы Черноморского флота приступили к слежению.

Уточняется, что патрульный корабль "Райо" ВМС Испании зашел в акваторию Черного моря 7 июля для участия в многонациональном учении ВС стран НАТО и государств – партнеров Sea Breeze – 2021.

Учения Sea Breeze – 2021 стартовали 28 июня и продлятся до 10 июля. В них задействованы 40 самолетов, пять тысяч военнослужащих и 32 корабля от 32 стран Североатлантического альянса.

За ходом учений следит Министерство обороны РФ. Как ранее заявлял официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков, Москва будет реагировать в интересах своей безопасности.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Sea Breeze носит антироссийскую направленность и является не чем иным, как "игрой мускулами". Она также добавила, что Вашингтон и его союзники превращают акваторию Черного моря из пространства сотрудничества в зону силового противостояния. По мнению Захаровой, это происходит умышленно, чтобы дестабилизировать еще один регион.