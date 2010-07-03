Черноморский флот наблюдает за кораблями НАТО на учениях Sea Breeze

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Силы Черноморского флота России контролируют действия кораблей НАТО на учениях Sea Breeze – 2019. Об этом сообщили ТАСС в Национальном центре управления обороной РФ.

Как пояснили российские военные, силы и средства ЧФ будут наблюдать за перемещениями кораблей Североатлантического альянса, чтобы вовремя отреагировать на возможные нештатные ситуации.

Военные учения Sea Breeze – 2019 стартовали 1 июля в северо-западной части черноморской акватории. В них участвуют более трех тысяч военнослужащих из 19 стран НАТО и их союзников, в том числе США, Великобритании и Украины.

Накануне в Национальном центре управления обороной сообщили, что силы Черноморского флота РФ будут следить за американским эсминцем "Карни", который вошел в акваторию Черного моря вечером 29 июня. Наблюдать за передвижениями эсминца ВМС США будут сторожевой корабль "Сметливый", электронные и технические средства.

Представитель комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков назвал провокацией вхождение американского эсминца в Черное море. Сенатор подчеркнул, что американцы уже не в первый раз ведут себя "очень высокомерно и нагло" в черноморской акватории.