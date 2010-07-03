Два новейших больших десантных корабля войдут в состав ВМФ

В состав российского Тихоокеанского флота войдут два новейших больших десантных корабля (БДК) типа "Иван Грен". Об этом сообщили "Известиям" в Главкомате ВМФ. Эксперты пояснили, что их характеристики значительно улучшат по сравнению с первыми кораблями проекта 11711.
Если первые два корабля проекта 11711: "Иван Грен" и "Петр Моргунов" – передадут Северному флоту, то еще два БДК усилят Тихоокеанский флот. Их назовут в честь участников ВОВ и Советско-японской войн: адмирала Владимира Андреева и Героя Советского Союза генерал-майора Василия Трушина. Первый в 1945 году отвечал за освобождение Южного Сахалина и Курильских островов, а второй во главе бригады морских пехотинцев захватил японскую базу Сейсин в Корее.
Как отметил бывший начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов, БДК, способные действовать в океанической зоне, необходимы, прежде всего, Тихоокеанскому и Северному флотам. По его словам, в Черноморском и Балтийском флотах "достаточно средних и малых кораблей", так как они "действуют во внутренних морях", где "не надо высаживать десанты на большом удалении от баз".
Перед моряками Северного и Тихоокеанского флотов стоят другие задачи, добавил адмирал. "Десантные корабли на Дальнем Востоке должны быть готовы к дальним походам: пересечь Японское море, выйти в Тихий океан, при необходимости быстро усилить гарнизоны на Курилах", – пояснил Селиванов. Он добавил, что новые большие десантные корабли способны перевозить батальонную группу с тяжелой техникой, которая "может повлиять на развитие ситуации в том или ином районе".
Ранее в Черноморском флоте учения НАТО Sea shield ("Морской щит") назвали "хорошим подспорьем" для своих маневров. В апреле в юго-западной части Черного моря проходили учения Североатлантического альянса и его союзников. В них участвовали корабли и авиация США, Болгарии, Греции, Канады, Нидерландов, Румынии, Турции, Грузии и Украины.
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