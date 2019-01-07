Российский сторожевик взял под контроль корабль ВМС США в Черном море

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Сторожевой корабль Черноморского флота "Пытливый" контролирует действия корабля ВМС США Fort McHenry, сообщает РИА Новости.

В 9:30 по московскому времени Fort McHenry зашел в румынский порт "Констанца".

Ранее стало известно, что Fort McHenry вошел в Черное море для "патрулирования". Корабль направляется в регион в составе 22-ой морской экспедиционной группы. Это один из восьми десантных кораблей-доков, построенных США с 1985 года.

Эти корабли оснащены доками для судов на воздушной подушке, предназначенных для высадки десанта. Корабль вооружен восемью зенитными установками калибров 20-мм, 25-мм и 12,7-мм, а также зенитно-ракетным комплексом RAM.