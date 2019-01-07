Большой десантный корабль ВМС США вошел в Черное море

Большой десантный корабль Военно-морских сил США Fort McHenry вошел в Черное море, сообщает РИА Новости.
Корабль направляется в регион в составе 22-ой морской экспедиционной группы. Это один из восьми десантных кораблей-доков, построенных США с 1985 года.
Эти корабли оснащены доками для судов на воздушной подушке, предназначенных для высадки десанта. Корабль вооружен восемью зенитными установками калибров 20-мм, 25-мм и 12,7-мм, а также зенитно-ракетным комплексом RAM.
Ранее сообщалось, что США наращивают стратегические высокоточные вооружения у российских границ. Соединенные Штаты и их партнеры по Североатлантическому альянсу чаще проводят мероприятия боевой и оперативной подготовки.
Как заявил глава Военно-морского флота адмирал Владимир Королев, военно-морское присутствие сил ВМФ в 2019 году будет осуществляться с учетом резкого увеличения оперативной и боевой подготовки США и стран НАТО вблизи российских границ, развертывания морских систем ПРО, а также объектов военной инфраструктуры.
При этом Королев отметил, что численность сил ВМФ позволяет России исключить угрозы с моря. Основу группировок морских сил, по словам адмирала, в перспективе составят ракетные подводные лодки нового поколения, а фрегаты и большие десантные корабли будут составлять группировку в океанской зоне.
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