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10:18

Большой десантный корабль ВМС США вошел в Черное море

за рубежом

10:18

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Большой десантный корабль Военно-морских сил США Fort McHenry вошел в Черное море, сообщает РИА Новости.

Корабль направляется в регион в составе 22-ой морской экспедиционной группы. Это один из восьми десантных кораблей-доков, построенных США с 1985 года.

Эти корабли оснащены доками для судов на воздушной подушке, предназначенных для высадки десанта. Корабль вооружен восемью зенитными установками калибров 20-мм, 25-мм и 12,7-мм, а также зенитно-ракетным комплексом RAM.

Ранее сообщалось, что США наращивают стратегические высокоточные вооружения у российских границ. Соединенные Штаты и их партнеры по Североатлантическому альянсу чаще проводят мероприятия боевой и оперативной подготовки.

Как заявил глава Военно-морского флота адмирал Владимир Королев, военно-морское присутствие сил ВМФ в 2019 году будет осуществляться с учетом резкого увеличения оперативной и боевой подготовки США и стран НАТО вблизи российских границ, развертывания морских систем ПРО, а также объектов военной инфраструктуры.

При этом Королев отметил, что численность сил ВМФ позволяет России исключить угрозы с моря. Основу группировок морских сил, по словам адмирала, в перспективе составят ракетные подводные лодки нового поколения, а фрегаты и большие десантные корабли будут составлять группировку в океанской зоне.

за рубежом

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