В ВМФ заявили о наращивании американского стратегического оружия у границ РФ

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США наращивают стратегические высокоточные вооружения у российских границ. Соединенные Штаты и их партнеры по Североатлантическому альянсу чаще проводят мероприятия боевой и оперативной подготовки, заявил глава Военно-морского флота адмирал Владимир Королев, передает издание "Красная звезда".

По словам адмирала, военно-морское присутствие сил ВМФ в 2019 году будет осуществляться с учетом резкого увеличения оперативной и боевой подготовки США и стран НАТО вблизи российских границ, развертывания морских систем ПРО, а также объектов военной инфраструктуры.

При этом Королев отметил, что численность сил ВМФ позволяет России исключить угрозы с моря.

Основу группировок морских сил, по словам адмирала, в перспективе составят ракетные подводные лодки нового поколения, а фрегаты и большие десантные корабли будут составлять группировку в океанской зоне.

Ранее сообщалось, что в России начались подводные испытания стратегического беспилотного аппарата "Посейдон", который способен нести ядерные боезаряды. В оборонно-промышленном комплексе рассказали, что отработка ядерной энергетической установки аппарата ведется в морской акватории, защищенной от средств разведки вероятного противника. Уточняется, что реактор установлен в корпус действующего аппарата, при этом тесты пока проводятся в рамках опытно-конструкторских работ, а не полноценных ходовых испытаний.