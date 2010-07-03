В НАТО заявили о новой стратегии из-за "российской угрозы"

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Эксперты Североатлантического альянса приняли военную стратегию из-за новых вызовов, среди которых якобы имеется "российская ядерная угроза". Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете Welt am Sonntag.

"Речь идет о том, чтобы и в будущем быть полностью готовыми к обороне и иметь возможность обеспечивать стабильность. Это требует частично новых военных концептов", – сказал он.

Столтенберг заявил, что Россия все активнее применяет против западных стран "ядерную угрозу".

В начале апреля глава НАТО заявлял, что страны Североатлантического альянса согласовали меры повышения своей осведомленности о ситуации в Черном море, а также поддержки Украины и Грузии.

По его словам, меры призваны улучшить ситуационную осведомленность, а также расширить поддержку как Грузии, так и Украины, в таких сферах, как подготовка военно-морских сил и береговых охран, портовых визитов и учений, обмена информацией.

Ранее постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что альянс собирается принять меры по обеспечению безопасного прохода судов Украины через Керченский пролив. Она ответила, что главы внешнеполитических ведомств НАТО одобрят пакет необходимых мер в связи с ноябрьскими событиями в акватории.