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17:28

Российский корабль проследит за эсминцем США в Черном море

политика безопасность

17:28

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Фото: РИА Новости/Стрингер

Силы Черноморского флота наблюдают за американским эсминцем "Карни" после его вхождения в акваторию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной.

Следить за действиями эсминца будут сторожевой корабль "Сметливый", электронные и технические средства.

"В соответствии с положениями международной конвенции Монтрё, регламентирующей проход турецкими проливами для военных кораблей нечерноморских государств, время пребывания американского эсминца в Черном море не должно превысить 21 сутки", – сообщил центр.

Американский миноносец зашел в акваторию Черного моря в 19:20 по Москве 29 июня. Он будет принимать участие в военно-морских учениях Sea Breeze 2019 с 1 июля.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что вхождение эсминца в акваторию Черного моря – это провокация.

"Подобного рода действия со стороны США совершаются уже не первый раз. Американцы ведут себя очень высокомерно и нагло в данной акватории. Они совершают действия, направленные против России. Само собой, мы отслеживаем действия этого эсминца. Наша страна уже неоднократно показывала, что в состоянии полностью себя обезопасить. Никакой угрозы нет", – заявил он в комментарии RT.

В апреле в Черное море заплыл корабль ВМС Великобритании. HMS Echo предназначается для разведки, он способен предоставлять сведения в режиме реального времени.

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