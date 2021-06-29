Британские солдаты высмеяли обеды на учениях Sea Breeze на Украине

Фото: ТАСС/Zuma

Военные из Великобритании раскритиковали меню для участников учений Sea Breeze 2021 на Украине. Об этом стало известно благодаря публикации одного из солдат в Instagram.

На снимке, которым поделился военный, можно увидеть немного гречневой крупы, два ломтика помидора, порезанный огурец и одну сосиску.

"Добро пожаловать на Sea Breeze, вот ваш стандартный завтрак для гостя из НАТО", – подписал фотографию британец.

Подписчики солдата посмеялись над скудным меню и выразили свое сочувствие. Несколько человек предложили прислать военным соус и соль.

Масштабные учения Sea Breeze начались 28 июня и продлятся по 10 июля. В них будут задействованы около 5 тысяч военнослужащих и 32 корабля от 32 стран НАТО.

Россия призвала США и их союзников отказаться от учений Sea Breeze в Черном море. В диппредставительстве подчеркнули, что данные учения носят агрессивный характер и не соответствуют реальным задачам безопасности в регионе.