Генерал СБУ Вовк заявил, что НАТО не поможет Украине в случае войны с Россией

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Генерал-майор СБУ Василий Вовк считает, что в случае вооруженного конфликта с Россией Украине не стоит ждать военной помощи от НАТО, передает РИА Новости.

Вовк подчеркнул, что участие Киева в совместных с США учениях Sea Breeze можно рассматривать как бонус за отказ в принятии в Североатлантический альянс.

Генерал также увидел сигнал после саммита Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве.

"Мы должны четко понять, какой посыл нам дали: пока у нас на востоке есть такой сосед, как Россия, то мы в НАТО не будем", – заключил он.

Масштабные учения Sea Breeze пройдут с 28 июня по 10 июля. Предполагается, что в них будут задействованы около 5 тысяч военнослужащих и 32 корабля от 32 стран НАТО.

Россия призвала США и их союзников отказаться от учений Sea Breeze в Черном море. В диппредставительстве подчеркнули, что данные учения носят агрессивный характер и не соответствуют реальным задачам безопасности в регионе.

Министерство обороны РФ будет следить за подготовкой и проведением учений стран НАТО Sea Breeze, а также реагировать в интересах безопасности России. Об этом ранее сообщил официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.