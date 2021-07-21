Бывший премьер-министр Украины ответил мечтающим о распаде России пословицей

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Политикам в Киеве следует думать о том, как бы сохранить целостность своей страны, а не о распаде России. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

"Есть хорошая пословица на этот счет: "Это дураком надо быть, чтобы строить свою политику на ожидании того, когда тысячелетняя Россия распадется". Никуда она не распадется. <...> При тех антироссийских настроениях у Украины будущего нет", – сказал он в эфире телеканала NewsOne.

Он также добавил, что Евросоюзу Украина абсолютно не нужна, а причиной конфликта между Киевом и Москвой стали госпереворот и приход к власти руководства, которое вредит самому Киеву и делает из страны плацдарм для нападения на Россию.

Ранее экс-депутат Рады Евгений Мураев заявил, что Украина находится в стадии серьезного кризиса, который уже этой осенью может перерасти в развал страны. По мнению парламентария, виновником сложившейся ситуации является партия "Слуга народа", которая может вызвать массовые протесты в стране в ближайшее время.

До этого Мураев уже рассказывал о возможном распаде Украины на четыре части в будущем. По его мнению, ряд западных стран небескорыстно вкладывают деньги в ближайшие украинские территории и так активно выдают свои паспорта украинцам, поскольку преследуют свои цели.