В суде опровергли сообщения о плохом самочувствии судьи, рассматривающего дело Порошенко

Фото: ТАСС/EPA/OLEG PETRASYUK

Судье Печерского районного суда Киева, который рассматривает дело бывшего президента Украины Петра Порошенко, не становилось плохо. Об этом сообщает издание "Страна.ua".

"Не знаем, кто распространил эту информацию, судья находится в совещательной комнате", – говорится в сообщении канцелярии суда.

До этого украинские СМИ сообщали, что судье стало плохо, ему якобы вызывали скорую помощь.

Ранее стало известно, что обвинение попросило Печерский районный суд Киева арестовать Петра Порошенко с возможностью внесения залога по делу о государственной измене, а также сдать паспорт и в случае внесения залога носить электронный браслет.

Обвинение в государственной измене экс-президенту Украины было предъявлено в конце декабря прошлого года. До этого он покинул страну на фоне подозрений в закупке угля из Донбасса.

12 января суд в Киеве разрешил задержать политика с целью его принудительной доставки на заседание суда по избранию ему меры пресечения. 17 января Порошенко вернулся в страну бортом, на котором также находились его супруга и сторонники. Встречать политика в аэропорт пришли тысячи людей.

Сообщалось, что при прохождении контроля в аэропорту украинской столицы, по словам Порошенко, его пытались не впустить в страну, забрали документ под видом проведения проверки. Позже ему вернули паспорт, он пересек госграницу.

