На Украине приостановили деятельность ряда оппозиционных партий

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Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины на время военного положения в стране приостановил деятельность нескольких политических партий, заявил Владимир Зеленский, которого цитирует РИА Новости.

Это коснулось партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, "Партии Шария" и "Наших". Также временно остановлена деятельность "Оппозиционного блока", "Левой оппозиции", "Союза левых сил", "Державы", "Прогрессивной социалистической партии Украины", "Социалистической партии Украины", "Социалистах" и "Блока Владимира Сальдо".

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Минюсту страны Зеленский поручил безотлагательно принять меры в отношении перечисленных политических сил.

Ранее украинские правоохранители предъявили главе политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" новое обвинение – в госизмене и содействии террористической организации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков счел его попыткой Киева свести политические счеты с конкурентом.

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал санкции против лидера политсовета партии ОПЗЖ на Украине противоправным абсурдом. Он подчеркнул, что Медведчук является одним из немногих украинских политиков, который выступает за восстановление отношений между Москвой и Киевом.

