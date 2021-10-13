Песков прокомментировал новые обвинения в адрес Медведчука

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал новые обвинения в адрес главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука.

Он считает, что таким способом Киев сводит политические счеты с конкурентом. Подобную практику в Кремле решительно осуждают.

"Мы с самого начала сказали: все, что происходит с Медведчуком, это не что иное, как сведение политических счетов с политическим конкурентом, который до недавнего прошлого очень стремительно укреплял свои политические позиции в стране", – приводит ТАСС слова Пескова.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский одобрил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях в отношении 19 юридических и восьми физических лиц. Среди них были Медведчук и его жена Оксана Марченко.

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал санкции против Виктора Медведчука на Украине противоправным абсурдом. Он подчеркнул, что Медведчук является одним из немногих украинских политиков, который выступает за восстановление отношений между Москвой и Киевом.

Украинские правоохранители подозревают Медведчука в госизмене и содействии деятельности террористической организации. Следователи Госбюро расследований совместно с сотрудникам службы безопасности и генпрокуратурой установили причастность депутата к преступной схеме поставки угля с временно оккупированных территорий ДНР и ЛНР.

