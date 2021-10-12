Суд Киева отправил Медведчука под домашний арест до 7 декабря

21:33
Фото: kremlin.ru
Печерский районный суд Киева отправил до 7 декабря под домашний арест главу политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука. Об этом сообщает ТАСС.
Судья Вита Бортницкая отказала в удовлетворении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.
"Применить к подозреваемому Медведчуку Виктору Владимировичу меру пресечения домашний арест, запретив ему покидать место своего проживания круглосуточно", – сказала Бортницкая.
Самого же Медведчука решение суда не удовлетворило.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский одобрил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях в отношении 19 юридических и восьми физических лиц. Среди них были Медведчук и его жена Оксана Марченко.
Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал санкции против Виктора Медведчука на Украине противоправным абсурдом. Он подчеркнул, что Медведчук является одним из немногих украинских политиков, который выступает за восстановление отношений между Москвой и Киевом.
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