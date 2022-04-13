Бастрыкин поручил возбудить дело в связи с обстрелом погранпункта в Курской области

13 апреля, 23:06
Фото: sledcom.ru
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обстрела погранпункта в Курской области. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.
По данным ведомства, обстрел пограничного пункта пропуска в деревне Гордеевка со стороны Украины произошел 13 апреля. Жертв и разрушений нет. Огневые точки были подавлены ответным огнем российских пограничников.
"Главой СК России дано поручение провести тщательный осмотр места происшествия, зафиксировать все следы преступной деятельности и принять меры, направленные на установление лиц, причастных к совершению данного преступления", – говорится в сообщении.
Ранее Бастрыкин поручил расследовать факт подготовки Вооруженных сил Украины к нападению на приграничные регионы РФ. В СК отметили, что расследование будет проводиться во взаимодействии с коллегами из Следственного комитета Белоруссии.
29 марта в Курской области был обстрелян КПП в поселке Теткино. 6 апреля минометному обстрелу был подвергнут погранпереход в городе Судже. В обоих случаях огневые точки были подавлены российскими пограничниками.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
В Курской области обстреляли пограничный пункт
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: