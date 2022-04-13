Бастрыкин поручил возбудить дело в связи с обстрелом погранпункта в Курской области

Фото: sledcom.ru

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обстрела погранпункта в Курской области. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

По данным ведомства, обстрел пограничного пункта пропуска в деревне Гордеевка со стороны Украины произошел 13 апреля. Жертв и разрушений нет. Огневые точки были подавлены ответным огнем российских пограничников.

"Главой СК России дано поручение провести тщательный осмотр места происшествия, зафиксировать все следы преступной деятельности и принять меры, направленные на установление лиц, причастных к совершению данного преступления", – говорится в сообщении.

Ранее Бастрыкин поручил расследовать факт подготовки Вооруженных сил Украины к нападению на приграничные регионы РФ. В СК отметили, что расследование будет проводиться во взаимодействии с коллегами из Следственного комитета Белоруссии.

29 марта в Курской области был обстрелян КПП в поселке Теткино. 6 апреля минометному обстрелу был подвергнут погранпереход в городе Судже. В обоих случаях огневые точки были подавлены российскими пограничниками.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.