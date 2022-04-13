Бастрыкин поручил расследовать факт подготовки ВСУ атаки на приграничные области РФ

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать факт подготовки Вооруженных сил Украины к нападению на приграничные регионы РФ. Об этом сообщается на сайте ведомства.



"Согласно сведениям, имеющимся в распоряжении правоохранительных органов Республики Беларусь, украинские силовые ведомства готовились к нанесению удара по областям России, имеющим общие границы с Украиной", – говорится в сообщении.

В СК отметили, что расследование будет проводиться во взаимодействии с коллегами из Следственного комитета Белоруссии. Им предстоит дать оценку указанному факту, установить виновных и привлечь их к ответственности.

Ранее Бастрыкин поручил ГСУ СК провести расследование по факту попадания в поселок Таврический на севере Крыма снаряда, прилетевшего с украинской стороны. По информации СК, в результате ЧП ударной волной в жилых домах выбило стекла. Также в поселке было прервано электроснабжение.

Кроме того, СК РФ возбудил уголовное дело о пытках и попытке убийства украинскими силовиками восьмерых пленных. В Следственном комитете подчеркнули, что задержанным наносили телесные повреждения разной степени тяжести, а также расстреливали из оружия.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

