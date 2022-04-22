Глава Евросовета призвал Путина обеспечить гуманитарные коридоры к Пасхе

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Глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что в разговоре с Владимиром Путиным он призвал обеспечить к Пасхе гуманитарные коридоры из Мариуполя и других городов.

"Настоятельно призвал обеспечить немедленный гуманитарный доступ и безопасный проход из Мариуполя и других осажденных городов, тем более по случаю православной Пасхи", – написал Мишель в своем Twitter.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш призвал Россию и Украину с 21 апреля установить четырехдневное "пасхальное перемирие", чтобы открыть ряд гуманитарных коридоров.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.