Если бы РФ вела полномасштабную войну на Украине, все давно бы закончилось – Володин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Россия проводит специальную военную операцию на Украине. Если бы это была война, все давно бы закончилось, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Примени мы привычную для США тактику ведения боевых действий – "утюжить" города ковровыми бомбардировками, оставляя после себя выжженную землю, как это делали "самые демократичные в мире ВВС" в Югославии, Ливии, Ираке, Сирии", – написал Володин в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что российские военнослужащие жертвуют своими жизнями для освобождения мирных жителей, солдаты не убивают гражданских лиц. По его словам, вспышки националистических сопротивлений ликвидируются точечно, чтобы не навредить населению. При этом, отметил Володин, националисты ведут боевые действия в плотной жилой застройке и прикрываются живым щитом.

Володин напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский умалчивает об этом. По его словам, поступать так может только тот лидер, который отдал управление страной Вашингтону. Он отметил, что Зеленский думает лишь о том, как сохранить личную власть, а не жизнь мирных жителей.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США и страны НАТО приступили к финальной стадии проработки провокаций на Украине. По ее словам, эти действия должны убедить мировое сообщество в "применении Россией отравляющих боевых веществ и биологических агентов". Она уточнила, что изначально американский план действий состоял в экономическом давлении на РФ.

