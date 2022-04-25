Блинкен заявил о возвращении американских дипломатов на Украину

Фото: depositphotos/pressmaster

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американские дипломаты вернутся на Украину на следующей неделе.

"Далее мы будем смотреть, каким образом мы можем открыть само посольство в Киеве", – приводит слова Блинкена ТАСС.

Ранее стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин посетили Киев в воскресенье, 24 апреля. Они рассказали о возвращении дипломатов и выделении свыше 700 миллионов долларов Украине в виде прямой и непрямой военной помощи.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин

заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

