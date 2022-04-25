Госсекретарь США Блинкен и министр обороны Остин посетили Киев – СМИ

Фото: depositphotos/palinchak

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин посетили Киев в воскресенье, 24 апреля. Об этом сообщило AFP со ссылкой на американских чиновников.

Представитель госдепартамента рассказал, что во время визита в Киев представители США заявили о постепенном возвращении дипломатов на Украину. По их данным, этот процесс должен начаться на этой неделе.

По данным агентства, Блинкен и Остин также рассказали о выделении свыше 700 миллионов долларов Украине в виде прямой и непрямой военной помощи. Представитель госдепа и минобороны рассказал газете The New York Times, что данную помощь распределят между Украиной и странами Восточной Европы.

Издание отметило, что поездка Блинкена и Остина планировалась в условиях чрезвычайной секретности, из-за чего министры летели на грузовых самолетах в сопровождении небольшого числа сотрудников.

Ранее президент США Джо Байден заявил о готовности лично посетить Киев. При этом он отметил, что пока таких решений не принималось. Позже в Белом доме опровергли планирование данной поездки. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подчеркнула, что Байден готов ко всему, в том числе к поездке на Украину, однако об этом речи не идет.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин

заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

