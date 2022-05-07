Вице-премьер Украины заявила об эвакуации всех мирных жителей с "Азовстали"

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Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что все мирные граждане эвакуированы с "Азовстали" в Мариуполе.

"Всех детей, женщин и людей пожилого возраста эвакуировали с "Азовстали", – написала она в своем телеграм-канале.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что с комбината "Азовсталь" в Мариуполе спасли 50 мирных жителей, в том числе 11 детей.

По инициативе руководства РФ 6 мая была проведена операция по эвакуации гражданских лиц, которых удерживали украинские националисты на территории "Азовстали".

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.