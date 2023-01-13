В Минобороны рассказали об уничтожении позиций ВСУ мобилизованными на гаубицах "Мста-СМ2"

Военнослужащие Западного военного округа батареи самоходных гаубиц "Мста-СМ2" выполняют огневые задачи по уничтожению артиллерии и замаскированных укрепленных позиций Вооруженных сил Украины в зоне проведения СВО, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Уточняется, что боевые задачи выполняют военнослужащие, призванные из запаса в рамках частичной мобилизации. Координаты закрытых огневых позиций артиллерии ВСУ определяют разведывательные подразделения ЗВО, после чего передают их батарее гаубиц на огневых рубежах.

После проведения боевой стрельбы батарея меняет огневые позиции, чтобы избежать нанесения противником ответного огня, восполнить боекомплект, а также получить новые боевые задачи.

Военные уничтожают взводные опорные пункты и бронированную технику, выявленные корректировщиками при помощи объективного видеоконтроля. Также ведется контрбатарейная борьба при помощи различных радиолокационных станций.

"Мста-С" – самоходный вариант 152-миллиметровой советской и российской гаубицы, предназначенный для уничтожения и подавления различных видов боевой техники и живой силы противника, разрушения его оборонительных сооружений и воспрещения маневра его пехотных и танковых резервов.

Ранее сообщалось, что Минобороны получило от "Уралвагонзавода" партию модернизированных танков Т-72Б3М. Специалистам удалось улучшить маневренность машин, огневую мощь и уровень защищенности. Новая защита повышает эффективность применения бронемашины при боевых действиях с массированным применением противотанкового оружия.

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