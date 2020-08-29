Позиция Запада по выборам в Белоруссии могла быть заранее подготовлена – Путин

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Отказ представителей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ приехать на выборы в Белоруссию может говорить о том, что позиция Запада была заранее подготовлена. Такое мнение выразил Владимир Путин.

"Белорусские власти пригласили БДИПЧ ОБСЕ принять участие в контроле над выборами. Чего же они не приехали? Это сразу нас наводит на мысль о том, что уже была, собственно говоря, заготовлена позиция по результатам этих выборов", – сказал президент РФ в эфире телеканала "Россия-1".

Выборы в Белоруссии прошли 9 августа. Действующий президент Александр Лукашенко баллотировался в шестой раз. Согласно данным ЦИК республики, он набрал 80,1 процента голосов, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская – 10,1 процента.

После выборов несогласные с результатами голосования граждане вышли на акции протеста, которое продолжаются до сих пор. В результате противостояния с силовиками погибло несколько человек. Пострадавшие были с обеих сторон.

Ранее Путин рассказал, что президент Белоруссии попросил РФ о создании резерва из сотрудников правоохранительных органов. Он отметил, что резерв не будет использоваться до тех пор, пока ситуация в республике не выйдет из-под контроля.