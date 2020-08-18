Участницы мирных протестов в Белоруссии рассказали, что сейчас происходит в республике

В Белоруссии на смену ночным столкновениям митингующих с милицией и ОМОНом уже приходят мирные акции солидарности жителей городов и забастовки рабочих. Согласно официальным результатам, действующий глава республики Александр Лукашенко получил 80,1% голосов, ближайший по результатам кандидат Светлана Тихановская набрала 10,1%. Однако действующий президент признал, что власти могут провести повторные выборы, но только в случае принятия новой Конституции. А Тихановская намерена в ближайшее время вернуться на родину. Рассказываем о последних событиях, происходящих в Белоруссии, и о том, как проходят мирные акции в республике.

Фото: Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

Скоро новые выборы?

17 августа действующий президент Белоруссии во время встречи с рабочими Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) допустил проведение новых выборов. Однако, по словам Лукашенко, это возможно только в случае утверждения новой Конституции, которая должна быть принята на референдуме.

Также глава республики сообщил, что предлагал оппозиции пересчет голосов, но "им нужны новые выборы". Однако одна из лидеров белорусской оппозиции Мария Колесникова высказалась, что не слышала такого предложения от Лукашенко. Более того, по ее мнению, пересчитать голоса невозможно, потому что после выборов очень много бюллетеней уничтожено.

В минувшее воскресенье в Минске прошли самые массовые акции как среди сторонников президента Лукашенко, так и со стороны оппозиции. Возле Дома правительства на митинг в поддержку президента пришло около 65 тысяч человек. Глава республики выступил с речью перед собравшимися. А у стелы "Минск – город-герой" собрались несколько десятков тысяч человек, которые не согласны с результатами выборов. Митингующими также были заполнены прилегающие скверы и соседние отрезки проспектов Победителей и Машерова, часть из них разошлась по соседним улицам.

Вечером в понедельник, 17 августа, часть сторонников белорусской оппозиции собралась у изолятора временного содержания (ИВС) в переулке Окрестина в Минске, чтобы поддержать задержанных на акциях протеста. А оппозиционный кандидат Тихановская, которая сейчас находится в Литве, заявила, что готова стать национальным лидером, "чтобы страна успокоилась, вошла в нормальный ритм". Кроме того, ее доверенное лицо Ольга Ковалькова уверена, что политик в ближайшее время вернется в республику.

Лукашенко допустил возможность перевыборов в Белоруссии

Директор Института политических исследований Сергей Марков считает, что сейчас невозможно стратегически предсказать направление развития Белоруссии.

"Страна находится в так называемой точке бифуркации. Этот научный термин говорит о том, что это точка, в которой прекращают действие предыдущие законы, поскольку ликвидирована по сути предыдущая система, и происходит рождение новой системы. Но система новая, которая родится, она может быть разной", – рассказал эксперт телеканалу Москва 24.

В свою очередь, независимый политический аналитик Александр Асафов пояснил, что рассматриваются два развития сценария в республике: сохранение Лукашенко у власти и затухание протестов или уход его от власти на условиях неприкосновенности, что сейчас предлагает оппозиция.

"Я бы сказал, что первый вариант реалистичнее. Я думаю, что ситуация пока еще в динамике и Лукашенко, в принципе, контролирует ситуацию, хотя по медийной картинке кажется, что нет", – подчеркнул политолог в разговоре с телеканалом Москва 24.

Протестные акции начались в Белоруссии вечером 9 августа после состоявшихся выборов президента республики. Позже объявили забастовку работники нескольких минских предприятий. 14 августа ЦИК Белоруссии огласила окончательные результаты президентских выборов. Действующий глава государства Александр Лукашенко получил 80,1% голосов, кандидат в президенты Светлана Тихановская набрала 10,1%. По официальным данным, за первые дни протестов было задержано более 6,7 тысячи человек. Как сообщало МВД республики, в беспорядках пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Также СМИ сообщали о пострадавших журналистах. Министр внутренних дел республики Юрий Караев распорядился провести тщательную проверку по каждому факту насилия в отношении журналистов. Он потребовал, чтобы их в первую очередь выпускали из изоляторов временного содержания. Караев также взял на себя ответственность за травмы, нанесенные случайным прохожим в ходе протестов, и принес извинения.



"Горжусь, что стою в одном ряду с ними"

Жительница небольшого города Барановичи в Брестской области Алла (имя изменено. – Прим. ред.) рассказала Москве 24 о том, что она принимала участие в мирной акции, где женщины и девушки выходят с цветами в руках, чтобы поддержать задержанных в ходе протестов. Для нее стало неожиданностью активное участие в этом местных жителей.

"Все было очень круто: женщины растянулись на несколько километров, мужчины постоянно привозили цветы и продукты, а также благодарили всех. Надеюсь, что и в будущем обойдемся без задержаний и с каждым днем будет выходить все больше женщин!" – пояснила Алла.





Алла жительница Барановичей Я безумно рада тому, что белорусы перестают выходить по ночам, как будто мы преступники и хотим чего-то плохого. Я не хочу насилия ни по отношению к населению, ни по отношению к силовикам. Привлекать внимание можно без крови.

Фото: предоставлено Анастасией Зайцевой

Девушка из Бреста Анастасия Зайцева также принимала участие в мирных выступлениях. Она рассказала Москве 24, что во время акций у ее участников был "просто нереальный прилив сил, потому что все поддерживают".

"Когда ты там стоишь, тебя просто переполняют эмоции. Когда я только встала с девушками в один ряд, у меня навернулись слезы на глазах от того, как все – от ребенка до старой бабушки – готовы стоять под палящим солнцем просто за то, чтобы все было мирно, никого не избивали, не громили машины", – пояснила Анастасия.



Видео: Анастасия Зайцева



Анастасия Зайцева жительница Бреста И все эти женщины – это такая сила. Я горжусь каждой из них. Горжусь, что стою в одном ряду с ними.

Однако, по словам собеседницы Москвы 24, были и неприятные моменты. Например, когда две женщины, которых она встретила, начали предъявлять собравшимся, что от акции "нет никакой пользы", или таксист, который жаловался на то, что от митингующих только "пробки на дорогах".

Фото: предоставлено Никой Пупкевич

А в Минске так называемые цепи солидарности выстраивали студенты и выпускники журфака Белорусского государственного университета (БГУ). Одна из участниц акции Ника Пупкевич рассказала Москве 24, что пришедшие к зданию вуза хотели дать понять окружающим, что они за честную, объективную журналистику, поэтому они сложили из букв фразу: "Журналисты за правду".

Фото: Ника Пупкевич



Ника Пупкевич журналист из Минска Своевременная подача честной информации играет не последнюю роль в том, по какому пути развития пойдет Белоруссия.

По ее мнению, профессия журналиста сейчас "как никогда важна для общества", поэтому собеседница Москвы 24 очень благодарна тем коллегам, которые "считают нужным отстаивать правду любыми путями, в том числе и ценой собственной занятости".



Анатолий Федотов, Дарья Нещадим