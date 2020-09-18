Постпред Белоруссии в Женеве рассказал о протестах в республике

14:22
Фото: ТАСС/Наталия Федосенко
Постоянный представитель Белоруссии при штаб-квартире ООН в Женеве Юрий Амбразевич заявил, что почти все акции протеста в республике были незаконными, передает RT.
"Практически все протестные акции не соответствовали закону о порядке проведения массовых мероприятий. При этом речь идет не о запрете права на мирный протест, но о порядке его осуществления", – заявил Амбразевич.
Он добавил, что задержания участников акций происходили в большинстве случаев из-за того, что ими был нарушен закон. Также постоянный представитель Белоруссии заявил, что протестные акции в период с 9 по 12 августа не всегда носили мирный характер.
Два дня назад президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о завершении в республике времени баррикад и митингов. Такое заявление белорусский лидер сделал на встрече с политическим активом страны.
Акции протеста в Белоруссии возникли в результате президентских выборов. Согласно их результатам, действующий глава государства Александр Лукашенко получил 80,1% голосов. Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская набрала 10,12% голосов.
В управлении протестами Лукашенко обвинял Польшу, Чехию, Литву и Украину. Также белорусский лидер заявил, что республика вынуждена закрыть государственную границу с рядом стран, куда вошли Литва, Польша и Украина.
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