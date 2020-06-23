Экс-президента Киргизии приговорили к тюремному заключению

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Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев осужден и приговорен к тюремному заключению. Об этом сообщает ТАСС.
"Суд Первомайского района Бишкека признал Атамбаева виновным и назначил ему наказание в виде 11 лет и 2 месяцев лишения свободы", – рассказал адвокат Сергей Слесарев.
Сторона защиты, как заявил юрист, не согласна с решением и намерена его обжаловать.
Суд признал экс-главу государства виновным по статье "Коррупция" Уголовного кодекса Киргизии. Было установлено, что Атамбаев имеет отношение к незаконному освобождению из исправительной колонии в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева.
Мужчину выпустили на свободу на основании документа о смертельной болезни, однако он оказался поддельным. Фигурантами данного дела, помимо Атамбаева, стали 19 человек. Кроме того, уголовное дело было возбуждено против жены экс-президента.