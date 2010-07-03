Задержание экс-президента Киргизии Атамбаева признали законным

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Задержание бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева признано судом Первомайского района Бишкека законным, пишет ТАСС.

Таким образом, в отмене решения об аресте было отказано.

Экс-главу государства задержали вечером 8 августа. Затем суд отправил его под арест до 26 августа, вскоре срок продлили до 26 октября. Этому предшествовал штурм спецназом резиденции бывшего президента в селе Кой-Таш. У дома собрались сотни сторонников Атамбаева, силовики применили светошумовые гранаты и резиновые пули, в ответ также был открыт огонь. В итоге Атамбаев сдался властям и потом признался, что лично стрелял по атакующим из огнестрельного оружия. Один из бойцов погиб, пострадали 136 человек.

Бывшему национальному лидеру предъявили обвинения в убийстве и ряде других особо тяжких преступлений. Ему может грозить пожизненное заключение.

Алмазбек Атамбаев трижды выставлял свою кандидатуру на должность главы государства. 30 октября 2011 года он был избран президентом Киргизии и официально вступил в должность 1 декабря 2011 года. Занимал этот пост Атамбаев до осени 2017 года.