Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

18:16

Задержание экс-президента Киргизии Атамбаева признали законным

политика за рубежом

18:16

Поделиться в социальных сетях:

Фото: www.kremlin.ru

Задержание бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева признано судом Первомайского района Бишкека законным, пишет ТАСС.

Таким образом, в отмене решения об аресте было отказано.

Экс-главу государства задержали вечером 8 августа. Затем суд отправил его под арест до 26 августа, вскоре срок продлили до 26 октября. Этому предшествовал штурм спецназом резиденции бывшего президента в селе Кой-Таш. У дома собрались сотни сторонников Атамбаева, силовики применили светошумовые гранаты и резиновые пули, в ответ также был открыт огонь. В итоге Атамбаев сдался властям и потом признался, что лично стрелял по атакующим из огнестрельного оружия. Один из бойцов погиб, пострадали 136 человек.

Бывшему национальному лидеру предъявили обвинения в убийстве и ряде других особо тяжких преступлений. Ему может грозить пожизненное заключение.

Алмазбек Атамбаев трижды выставлял свою кандидатуру на должность главы государства. 30 октября 2011 года он был избран президентом Киргизии и официально вступил в должность 1 декабря 2011 года. Занимал этот пост Атамбаев до осени 2017 года.

Читайте также

политика за рубежом

Поделиться в социальных сетях:

Выборы в Мосгордуму 2019 ДОКУМЕНТЫ

© 2012 – 2019

Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ    Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика