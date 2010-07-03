Суд продлил срок ареста экс-президента Киргизии до 26 октября

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Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева оставили под стражей до 26 октября. Такое решение вынес суд Первомайского района Бишкека.

"Продлили срок, он будет находиться под стражей до 26 октября", – цитирует РИА Новости адвоката бывшего лидера республики Сергея Слесарева. Сторона защиты считает это решение суда незаконным и намерена его обжаловать в вышестоящей инстанции.

13 августа Алмазбеку Атамбаеву предъявили обвинение в убийстве и ряде других особо тяжких преступлений. По событиям 7-8 августа в селе Кой-Таш и в Бишкеке расследуются уголовные дела по статьям "Массовые беспорядки", "Хулиганство", "Убийство", "Покушение на убийство", "Угроза или насилие в отношении представителя власти" и "Захват заложников" УК Киргизии. Атамбаеву может грозить пожизненное заключение.

Первую попытку штурма резиденции экс-лидера предприняли 7 августа. У дома собрались сотни его сторонников, спецназ применил спецсредства – светошумовые гранаты и резиновые пули, в ответ также был открыт огонь. Атамбаев признался, что стрелял по атакующим его дом бойцам спецназа. Один из бойцов погиб, пострадали 136 человек.

Атамбаев сдался к вечеру следующего дня. Экс-президента поместили в СИЗО до 26 августа.

Алмазбек Атамбаев трижды выставлял свою кандидатуру на должность президента Киргизии. 30 октября 2011 года был избран президентом. Официально вступил в должность 1 декабря 2011 года. Занимал этот пост до осени 2017 года. В дальнейшем он не имел права баллотироваться, поскольку закон запрещает гражданам занимать эту должность более одного шестилетнего срока.

