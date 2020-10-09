Советник экс-президента Атамбаева рассказала о покушении на политика

16:30
Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти."
Советник бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева Кундуз Жолдубаева рассказала о покушении на политика. Об этом она сообщила в своем аккаунте в Facebook.
Она заявила, что инцидент произошел 9 октября в Бишкеке. По словам Жолдубаевой, официальное заявление о покушении появится через некоторое время.
В пятницу действующий глава государства Сооронбай Жээнбеков отправил в отставку правительство и премьер-министра Киргизии. Отмечалось, что свои обязанности они будут исполнять до формирования нового состава правительства.
Кроме того, Жээнбеков объявил о введении режима чрезвычайного положения в Бишкеке с 9 октября. Оно будет действовать до 21 октября. Сообщалось, что для восстановления общественного порядка в столицу Киргизии введут войска.
Политическая обстановка в стране накалилась после проведения парламентских выборов. В Бишкеке начались массовые протесты сторонников партий, которые не смогли пройти обязательный семипроцентный барьер для получения мест в Заксобрании.
В ночь на 6 октября они захватили здание парламента. ЦИК Киргизии признала прошедшие выборы недействительными. Затем группа депутатов инициировала импичмент Жээнбекова. Он заявил о готовности покинуть пост главы государства после утверждения легитимных руководителей органов исполнительной власти.
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