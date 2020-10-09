Советник экс-президента Атамбаева рассказала о покушении на политика

Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти."

Советник бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева Кундуз Жолдубаева рассказала о покушении на политика. Об этом она сообщила в своем аккаунте в Facebook.

Она заявила, что инцидент произошел 9 октября в Бишкеке. По словам Жолдубаевой, официальное заявление о покушении появится через некоторое время.

В пятницу действующий глава государства Сооронбай Жээнбеков отправил в отставку правительство и премьер-министра Киргизии. Отмечалось, что свои обязанности они будут исполнять до формирования нового состава правительства.

Кроме того, Жээнбеков объявил о введении режима чрезвычайного положения в Бишкеке с 9 октября. Оно будет действовать до 21 октября. Сообщалось, что для восстановления общественного порядка в столицу Киргизии введут войска.

Политическая обстановка в стране накалилась после проведения парламентских выборов. В Бишкеке начались массовые протесты сторонников партий, которые не смогли пройти обязательный семипроцентный барьер для получения мест в Заксобрании.

В ночь на 6 октября они захватили здание парламента. ЦИК Киргизии признала прошедшие выборы недействительными. Затем группа депутатов инициировала импичмент Жээнбекова. Он заявил о готовности покинуть пост главы государства после утверждения легитимных руководителей органов исполнительной власти.