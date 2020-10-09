Президент Киргизии объявил режим ЧП на территории Бишкека

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Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков объявил, что 9 октября в Бишкеке будет введен режим чрезвычайного положения. Об этом сообщает ТАСС.

"Ввести чрезвычайное положение на территории города Бишкек Кыргызской Республики на период с 20:00 9 октября 2020 года до 08:00 21 октября 2020 года [по местному времени]", – сообщили в пресс-службе главы государства.

Для обеспечения общественного порядка в город введут войска. Комендантом столицы Киргизии назначен заместитель министра внутренних дел страны Алмазбек Орозалиев.

Волнения в стране и столице, в частности, начались 4 октября, после оглашения результатов парламентских выборов. Несогласные собрались на центральной площади Бишкека с требованием повторного голосования.

Протестующим удалось захватить здание парламента страны. Власти отреагировали освобождением из СИЗО бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева и некоторых других чиновников.

В пятницу, 10 октября, стало известно, что правительство Киргизии во главе с премьер-министром Кубатбеком Бороновым отправлено в отставку. Соответствующий указ подписал президент республики Сооронбай Жээнбеков.

