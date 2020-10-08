Вопрос о предоставлении Жээнбекову убежища в РФ не обсуждается – Песков

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Вопрос о предоставлении убежища в РФ президенту Киргизии Сооронбаю Жээнбекову не стоит на повестке дня. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Подождите, пока не идет об этом речь, давайте все-таки будем последовательно рассматривать вопросы, которые встают на повестку дня, и не заниматься какими-то такими эвентуальными рассуждениями", – сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, готова ли Москва предоставить убежище Жээнбекову, если он покинет Киргизию.

Песков подчеркнул, что он не обладает информацией о том, что Жээнбеков может находиться на территории РФ.

Пресс-секретарь президента Киргизии ранее сообщила, что он находится в Бишкеке и продолжает выполнять свои обязанности.

Политическая обстановка в Киргизии обострилась в связи с протестами из-за результатов парламентских выборов. На улицы вышли сторонники партий, которые не прошли обязательный семипроцентный порог для получения мест в законодательном органе.

В ночь на 6 октября протестующие захватили здание парламента. В связи с данными событиями президент страны Сооронбай Жээнбеков допустил возможность аннулирования итогов парламентских выборов. Впоследствии местная ЦИК признала их недействительными.

В российском МИД отреагировали на события в Киргизии. В ведомстве отметили, что РФ заинтересована в обеспечении внутриполитической стабильности в стране. В Москве выразили надежду, что кризисная ситуация может быть разрешена путем переговоров и без применения силы.

