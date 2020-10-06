Президент Киргизии допустил возможность аннулирования итогов выборов

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Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков допустил возможность аннулирования итогов парламентских выборов.

Как сообщила РИА Новости пресс-секретарь главы государства Толгонай Стамалиева, Жээнбеков находится в Бишкеке, контролирует ситуацию и стремится вернуть страну в правовое русло.

"С учетом сложившейся ситуации глава государства рекомендует ЦИК тщательно изучить материалы, связанные с нарушениями, вплоть до аннулировании итогов парламентских выборов", – заявила Стамалиева.

По ее словам, президент выражает уверенность в том, что все политические силы поставят интересы страны выше своих, не допустят раскола в обществе и других опасений, которые волнуют граждан страны.

Ранее здание парламента, где также расположена администрация главы государства, захватили участники акции протеста. Милиционеры из числа охраны оттуда ушли. Позже в здании произошел пожар.

4 октября в Киргизии состоялись парламентские выборы. Согласно предварительным итогам, в парламент прошли 4 партии из 16. Остальные не преодолели обязательный пороговый барьер в семь процентов.

Сторонники партий, которые не прошли в законодательное собрание страны, собрались на центральной площади Бишкека. Они потребовали отменить результаты и провести повторное голосование.

Правоохранители начали разгонять демонстрантов с помощью водометов и светошумовых гранат. В результате столкновений в больницы доставили более 100 человек, пострадавшие есть с обеих сторон.

После этого бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева и ряд других высокопоставленных чиновников выпустили из СИЗО. Сообщалось, что политик вышел на свободу после переговоров митингующих с Госкомитетом национальной безопасности (ГНКБ).