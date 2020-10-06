В здании парламента Киргизии произошел пожар

Фото: ТАСС/Абылай Саралаев

Пожар произошел в захваченном демонстрантами здании парламента Киргизии, передает ТАСС.

Возгорание зафиксировали в одном из кабинетов на четвертом этаже. Отмечается, что в этом крыле здания находятся рабочие места сотрудников аппарата законодательного органа.

Ранее здание парламента, где также расположена администрация главы государства, захватили участники акции протеста. Милиционеры из числа охраны оттуда ушли. В здании нет ни сотрудников, ни депутатов.

4 октября в Киргизии состоялись парламентские выборы. Согласно предварительным итогам, в парламент прошли 4 партии из 16. Остальные не преодолели обязательный пороговый барьер в семь процентов.

Сторонники партий, которые не прошли в законодательное собрание страны, собрались на центральной площади Бишкека. Они потребовали отменить результаты и провести повторное голосование.

Правоохранители начали разгонять демонстрантов с помощью водометов и светошумовых гранат. В результате столкновений в больницы доставили более 100 человек, пострадавшие есть с обеих сторон.

После этого бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева и ряд других высокопоставленных чиновников выпустили из СИЗО. Сообщалось, что политик вышел на свободу после переговоров митингующих с Госкомитетом национальной безопасности (ГНКБ).