Президент Киргизии заявил о попытке незаконного захвата власти в стране

Фото: ТАСС/Екатерина Штукина/POOL

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что в стране произошла попытка незаконного захвата власти, сообщает РИА Новости.

Он напомнил, что ночью некоторые политические силы попытались незаконно захватить государственную власть, используя как повод итоги выборов. Тем самым они нарушили общественный порядок, подчеркнул лидер страны. Также он сообщил, что отдал приказ не открывать огонь и не проливать кровь.

"Пока что мы предприняли все возможные меры, чтобы не допустить обострения ситуации. Спокойствие в государстве, стабильность общества ценнее любого депутатского мандата", – добавил Жээнбеков.

Он также предложил ЦИК расследовать нарушения на выборах и при необходимости аннулировать их результаты. Лидеров политических партий он призвал успокоить своих сторонников, а всех жителей страны попросил сохранять мир и не поддаваться на провокации.

Накануне здание парламента, где также расположена администрация главы государства, захватили участники акции протеста. Милиционеры из числа охраны оттуда ушли. Позже в здании произошел пожар.

4 октября в Киргизии состоялись парламентские выборы. Согласно предварительным итогам, в парламент прошли 4 партии из 16. Остальные не преодолели обязательный пороговый барьер в семь процентов.

Сторонники партий, которые не прошли в законодательное собрание страны, собрались на центральной площади Бишкека. Они потребовали отменить результаты и провести повторное голосование.

Правоохранители начали разгонять демонстрантов с помощью водометов и светошумовых гранат. В результате столкновений в больницы доставили более 100 человек, пострадавшие есть с обеих сторон.

После этого бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева и ряд других высокопоставленных чиновников выпустили из СИЗО. Сообщалось, что политик вышел на свободу после переговоров митингующих с Госкомитетом национальной безопасности (ГНКБ).