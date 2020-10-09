Президент Киргизии назвал условие отставки

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Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил о готовности покинуть пост главы государства, говорится на сайте главы государства.

По его словам, это произойдет после того, как будут утверждены легитимные руководители органов исполнительной власти и страна встанет на путь законности.

Жээнбеков рассказал о намерении отправить в отставку правительство, которое работало до кризиса, чтобы легитимизировать новый кабмин.

Президент отметил, что "никакая должность не стоит выше целостности государства, единства народа и спокойствия общества". Кроме того, он напомнил об отмене результатов выборов в парламент.

Президент Киргизии выступил с обращением к согражданам

4 октября в Киргизии состоялись парламентские выборы. Несогласные с результатами граждане собрались на центральной площади Бишкека и потребовали провести повторное голосование.

После столкновений с силовиками митингующие захватили здание парламента страны, в котором располагается и президентская администрация. В больницы доставили множество людей.

После этого бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева и ряд других высокопоставленных чиновников выпустили из СИЗО.

МИД РФ заявил, что Россия заинтересована в обеспечении внутриполитической стабильности в стране и выразили надежду, что кризис будет разрешен путем переговоров и без применения силы.