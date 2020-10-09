Правительство Киргизии и премьер-министр отправлены в отставку

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Правительство Киргизии во главе с премьер-министром Кубатбеком Бороновым отправлено в отставку. Соответствующий указ подписал президент республики Сооронбай Жээнбеков, сообщили в его пресс-службе.

"Президент подписал указ, в котором сказано о принятии отставки премьер-министра Киргизии Кубатбека Боронова и правительства республики", – говорится в сообщении.

Уточняется, что они будут исполнять свои обязанности до формирования нового состава правительства.

Ранее президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил о готовности покинуть пост главы государства. По его словам, это произойдет после того, как будут утверждены легитимные руководители органов исполнительной власти и страна встанет на путь законности.