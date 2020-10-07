Депутаты парламента Киргизии инициировали импичмент президента

19:24
Фото: kremlin.ru
Группа депутатов парламента Киргизии инициировала импичмент действующего президента Сооронбая Жээнбекова, сообщил ТАСС народный депутат от партии "Ата-Мекен" Каныбек Иманалиев.
"Ряд депутатов инициировали это, это остается на повестке дня, но пока только на уровне инициативы. Часть депутатов подписали", – заявил парламентарий.
Накануне в отставку подал премьер-министр страны Кубатбек Боронов. Новым главой правительства стал Садыр Жапаров. Он был представителем оппозиции. Недавно его освободили из колонии.
Политическая обстановка в Киргизии обострилась в связи с протестами из-за результатов парламентских выборов. На улицы вышли сторонники партий, которые не прошли обязательный семипроцентный порог для получения мест в законодательном органе.
В ночь на 6 октября протестующие захватили здание парламента. После этого президент страны допустил возможность аннулирования итогов парламентских выборов. Впоследствии местная ЦИК признала их недействительными.
В МИД заявили, что РФ заинтересована в обеспечении внутриполитической стабильности в стране. В Москве выразили надежду, что кризисная ситуация может быть разрешена путем переговоров и без применения силы.
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