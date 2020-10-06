Премьер-министр Киргизии подал в отставку

19:58
Фото: gov.kg
Премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку, сообщает Sputnik Киргизия со ссылкой на нового спикера парламента Мыкытбека Абдылдаева.
Новым главой правительства стал Садыр Жапаров. Он был представителем оппозиции. Недавно его освободили из колонии.
Сообщается, что заявление Борнова было зачитано депутатом Мирланом Бакировым на внеочередном заседании киргизского парламента.
Политическая обстановка в Киргизии обострилась в связи с протестами из-за результатов парламентских выборов. На улицы вышли сторонники партий, которые не прошли обязательный семипроцентный порог для получения мест в законодательном органе.
В ночь на 6 октября протестующие захватили здание парламента. В связи с данными событиями президент страны Сооронбай Жээнбеков допустил возможность аннулирования итогов парламентских выборов. Впоследствии местная ЦИК признала их недействительными.
В российском МИД отреагировали на события в Киргизии. В ведомстве отметили, что РФ заинтересована в обеспечении внутриполитической стабильности в стране. В Москве выразили надежду, что кризисная ситуация может быть разрешена путем переговоров и без применения силы.
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