Бывший президент Киргизии Атамбаев освобожден из колонии – СМИ

Фото: ТАСС/ЕРА/IGOR KOVALENKO

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев освобожден из колонии, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в его семье.

"Освобожден сегодня, сейчас собираемся ехать домой", – передает ТАСС слова спикера.

В начале октября 2020 года после проведения парламентских выборов обстановка в Киргизии накалилась. В центре Бишкека сосредоточилось массовые протесты из-за того, что партии 4 октября не преодолели обязательный пороговый барьер в 7% и требовали провести повторные выборы.

9 октября Атамбаев принял участие в протестном митинге на центральной площади Бишкека, в ходе которого неизвестный несколько раз выстрелил в сторону Атамбаева. Кроме того, в этот день произошли столкновения между сторонниками Атамбаева и нового премьер-министра Киргизии Садыра Жапарова.

10 октября Атамбаева задержали в рамках уголовного дела по факту организации массовых беспорядков в Бишкеке.

15 октября к премьер-министру Киргизии Жапарову перешли президентские полномочия.

28 июня 2022 года Первомайский районный суд Бишкека оправдал Атамбаева, признав его невиновным в организации массовых беспорядков в столице страны в октябре 2020 года.



Экс-президент Киргизии Атамбаев призвал не применять против него силу

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!